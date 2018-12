Fortnite: Everyeye.it regala la skin riflesso (rara), seguici su Instagram!

Come saprete, su Everyeye.it abbiamo deciso di regalare la rara skin Riflesso di Fortnite... una sola però non bastava, per questo abbiamo deciso di regalarvi una seconda skin Reflex, ecco come fare per ottenerla!

Per provare ad ottenere questa skin vi basterà seguire i profili Instagram di Everyeye.it e Francesco Fossetti, lasciare un cuore e un commento sotto ai post che trovate cliccando qui e qui. Tra tutti coloro che hanno lasciato il cuore, commentato e seguito uno dei due profili verrà estratto il vincitore della skin Riflesso di Fortnite, naturalmente seguire entrambe le pagine e lasciare like a tutti e due i post permetterà di raddoppiare le possibilità di vittoria. A buon intenditor poche parole...

Allora, che aspettate? Per avete una chance di mettere le mani su questa skin non dovete far altro che tentare la fortuna andando su Instagram, avete fino al 22 dicembre, poco prima di Natale avverrà l'estrazione, il fortunato vincitore che verrà contattato in forma privata via email, per ricevere il codice, riscattabile su tutte le piattaforme. Fino al 18 dicembre inoltre avrete la possibilità di ottenere la skin riflesso partecipando al primo contest di Everyeye. Buona fortuna!

N.B - Non si tratta di una operazione a premio, in quanto la skin Riflesso non è in vendita e non possiede alcun valore economico.