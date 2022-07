Fortnite: l'evoluzione della grafica dal 2017 al 2022 nella video comparativa

Sono trascorsi 5 anni dal lancio di Fortnite, il battle royale che ha ridefinito i canoni dell'industria videoludica e contribuito a trasformare Epic Games in un vero e proprio gigante del settore. In questo lasso di tempo la grafica di Fortnite è stata più volte aggiornata e migliorata in ogni suo aspetto.

Grazie all'ultimo contributo offertoci dallo youtuber ElAnalistaDeBits possiano ripercorrere le tappe fondamentali dell'evoluzione grafica di Fortnite dal 2017 ad oggi. La video comparativa del noto creatore di contenuti riavvolge idealmente il nastro dei ricordi degli esploratori delle isole di Fortnite Battaglia Reale per focalizzarne le attenzioni sulle migliorie apportate da Epic Games in aspetti come il sistema di illuminazione, i riflessi, le animazioni dei personaggi e la ricchezza di dettagli delle ambientazioni.

I passaggi fondamentali dell'evoluzione grafica di Fortnite, ovviamente, sono coincisi con il lancio dei Capitoli 2 e 3: l'attuale fase ingame del battle royale di Epic, ad esempio, è caratterizzata dal passaggio di Fortnite su Unreal Engine 5, un cambiamento che consentirà al team di Epic Games di spingere ulteriormente sulle innovazioni grafiche, ludiche e stilistiche dello sparatutto gratuito campione d'incassi.

Nell'agosto del 2017, d'altronde, gli stessi vertici di Epic riferirono che Fortnite sarebbe cambiato parecchio in risposta alla costante fame di contenuti inediti e di innovazioni grafiche di una community che, già allora, era davvero vasta.