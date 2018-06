Fortnite: Exeed Esport è il primo team italiano a presentare la propria squadra

La scena esport di Fortnite è in piena crescita e guai a chi la ferma. Dopo il mega evento Fortnite Pro Am organizzato dalla stessa Epic Games e l'annuncio della Coppa del Mondo, le organizzazioni si stanno accaparrando i migliori giocatori sulla piazza.

Il team di Epic Games, come abbiamo già ricordato, qualche tempo fa ha annunciato che getterà sul piatto circa 100 milioni di Dollari in prize pool. E solo per il primo anno esport di Fortnite.



Quindi nessuna meraviglia che ci sia tutto questo movimento. Dopo le notizie dei roster di FaZe Clan, Team Liquid, OpTic Gaming e molti altri, ora è il turno di una squadra tutta italiana.



Gli Exeed, che vantano già giocatori di livello internazionale come Turna (Hearthstone) e Reynor (StarCraft II), ora si gettano su Fortnite, annunciando il loro roster per le competizioni dedicate al battle royale targato Epic Games.



Ecco i giocatori reclutati dagli Exeed:



Alex "Aku" Sorrentino;



Vincenzo "Rekins" Guastafierro;



Antonio "Kanser" Guastafierro;



Antonio "DeathRose" D'Auria;



Attilio "Smilz0" Pennisi;



Fabrizio "Zatmal" La Piana.



L'annuncio è avvenuto poche ore fa su Instagram e sulla pagina Facebook di Exeed.