Fortnite: un exploit aumenta al 100 % la precisione del fucile con mirino

Il Fucile d'assalto con mirino termico, introdotto lo scorso giugno con la patch 4.4, non è esattamente una delle armi preferite dei giocatori di Fortnite Battaglia Reale. È disponibile nelle sole varianti Non Comune e Rara, mentre il mirino, pur essendo utile in fase di puntamento, copre gran parte della visuale.

Un giocatore, tuttavia, ha scoperto un exploit che potrebbe renderlo ben più appetibile di quanto non sia adesso. È infatti possibile sfruttare un trucchetto che conferisce all'arma una precisione del 100% per il fuoco non mirato. Per sfruttarlo, è necessario entrare e uscire in una frazione di secondo dalla modalità mira. Una volta fatto, è possibile beneficiare di una precisione al 100% (i colpi si dirigono nel punto esatto in cui si mira, senza sparpagliarsi), incredibilmente utile per colpire i nemici a media e lunga distanza, oppure quelli che stanno atterrando con il deltaplano. I più abili possono farlo ripetutamente mentre sparano, in modo da beneficiare sempre di questa elevata accuratezza. Potete farvi un'idea ben più precisa guardando il video a questo indirizzo.

Si tratta quasi sicuramente di una caratteristica non voluta da Epic Games, pertanto è molto probabile che l'exploit venga rimosso in uno dei prossimi aggiornamenti. Quello in arrivo questa settimana, il 7.10, depotenzierà lo Stormwing, il biplano introdotto all'inizio della Stagione 7 della Battaglia Reale.