Fortnite: Ezio Auditore arriva davvero, ma si può ottenere in un solo modo

I data miner c'hanno visto giusto ancora una volta, dal momento che Ezio Auditore da Firenze e la sua Lama Celata stanno davvero arrivando in Fortnite!.

Con un comunicato congiunto, Ubisoft ed Epic Games hanno annunciato che la skin di Ezio Auditore, il piccone Lama Celata e un'emote arriveranno in Fortnite Battaglia Reale il 10 marzo 2022. L'Assassino più famoso della storia dei videogiochi, tuttavia, non sarà acquistabile nel negozio e non potrà essere ottenuto attraverso delle sfide in-game. L'outfit è infatti riservato solamente a coloro che acquistano Assassin's Creed Valhalla oppure l'espansione L'Alba del Ragnarok su PC via Epic Games Store.

I giocatori che rispetteranno questo requisito vedranno apparire Ezio Auditore e gli altri oggetti del set direttamente nel loro guardaroba il 10 marzo. Non è tuttavia chiaro se l'offerta si applica anche a coloro che hanno già acquistato Assassin's Creed Valhalla su Epic Games Store in passato. Attendiamo maggiori informazioni al riguardo, nel frattempo aggiungiamo che l'iniziativa sarà valida fino al 10 marzo 2023, dunque è improbabile che l'Assassino compaia nel negozio classico prima di allora.