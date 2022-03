Fortnite ed Ezio Auditore: l'Assassino più famoso di sempre si dirige verso l'isola

L'annuncio ufficiale non è ancora avvenuto ma i file sono tutti lì, e non mentono: Ezio Auditore, l'Assassino più famoso del mondo dei videogiochi, potrebbe arrivare in Fortnite molto presto.

Negli anni Fortnite si è trasformato in un vero e proprio compendio della cultura popolare contemporanea. Sull'isola della Battaglia Reale sono arrivati uno dopo l'altro i personaggi più disparati: in tempi recenti, ad esempio, hanno fatto il loro debutto The Rock, Spider-Man e Nathan Drake di Uncharted, giusto per citarne qualcuno.

Alla parata di star potrebbe presto aggiungersi Ezio Auditore da Firenze, probabilmente il personaggio più amato di tutta la saga di Assassin's Creed, nonostante la narrativa della serie si sia allontanata parecchio dal Rinascimento negli ultimi anni. Gli inequivocabili riferimenti all'Assassino italiano sono stati rinvenuti tra i nuovi file dell'aggiornamento 19.40 di Fortnite di oggi 1° marzo, che ufficialmente ha dato il via alla Settimana Ragnatela Fantastica aggiungendo gli Spara-Ragnatele di Spider-Man e riportando in gioco i Rimbalzanti. I data miner hanno trovato il costume di Ezio Auditore (in due differenti stili, con e senza cappello), la Lama Celata e un'emote, contenuti che potete ammirare in anteprima in calce a questa notizia.

In mancanza di un annuncio ufficiale non sappiamo dirvi quando verranno messi a disposizione, ma quasi sicuramente verranno venduti sotto forma di oggetti e bundle a pagamento.