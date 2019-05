Fortnite Fai Centro in Centro: Danza o usa emote fra due Camion street food

A partire da oggi i giocatori di Fortnite possono partecipare al nuovo evento Fai Centro in Centro by Jordan, con la possibilità di ottenere due nuovi costumi. In questa mini-guida vi spiegheremo come completare la sfida dell'evento intitolata "Danza o usa un'emote fra due Camion street food".

Tutti i giocatori di Fortnite possono ora accedere alla MAT Fai Centro in Centro per completare sfide gratuite e sbloccare il dorso decorativo Backboard, insieme alle sue nove varianti stilistiche. Se siete in possesso del set Hang Time, inoltre, avrete accesso a delle sfide extra con cui sbloccare ricompense aggiuntive come stili per i costumi Grind e Clutch insieme a quattro spray unici. Di seguito vi spieghiamo come completare la sfida che richiede di danzare o usare un'emote tra due Camion street food.

Danza o usa un'emote tra due Camion street food (spray Gameface)

La sfida in questione richiede di danzare o usare una qualsiasi emote in vostro possesso tra due Camion street food. Come potete vedere nel filmato proposto in apertura, i due Camion street food si trovano in fondo al secondo rettilineo del tracciato. Dopo averli raggiunti, non vi resta che posizionarvi tra i due camion e danzare con il vostro personaggio, o in alternativa utilizzare una qualsiasi emote. Completando questa sfida riceverete in ricompensa lo spray Gameface.

