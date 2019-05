Fortnite Fai Centro in Centro: Guida alla sfida Cerca le lettere ONFIRE

Proseguono le sfide dell'evento Fai Centro in Centro di Fortnite dedicato al basket. Dopo avervi mostrato dove trovare Jonesy nelle fogne, in questa mini-guida vi spieghiamo come completare la sfida che richiede di trovare le lettere O-N-F-I-R-E.

Completando le sfide dell'evento Fai Centro in Centro è possibile sbloccare il dorso decorativo Backboard, insieme alle sue nove varianti stilistiche. Se siete in possesso del set Hang Time, inoltre, avrete accesso anche a delle sfide extra con cui sbloccare ricompense aggiuntive come stili per i costumi Grind e Clutch, insieme a quattro spray unici. Di seguito vi mostriamo come completare la sfida che richiede di trovare le lettere O-N-F-I-R-E.

Cerca le lettere O-N-F-I-R-E (0/6) (backboard Coccola)

Per completare questa sfida dovrete avviare una partita della MAT Fai Centro in Centro, attraversare il percorso e raccogliere le lettere O-N-F-I-R-E lungo il tragitto.

Come potete vedere nel filmato proposto in cima, la lettera O si trova in fondo a sinistra lungo il primo rettilineo, mentre per raccogliere le lettera N dovrete scendere le scale che portano ai sotterranei del secondo rettilineo. Dopodiché tornate di sopra e andate in fondo al secondo rettilineo per trovare la lettera F in mezzo ai due camion street food.

La lettera I si trova in fondo al terzo rettilineo, accanto al tir, mentre la lettera R può essere raccolta in fondo al quarto rettilineo vicino alle panchine. Infine, la lettera E può essere trovata dopo aver utilizzato la piattaforma di teletrasporto che conduce al piano superiore.

Dopo aver completato la sfida, i giocatori verranno ricompensati con il backboard epico Coccola.