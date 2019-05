Fortnite Fai Centro in Centro: Guida alla sfida Trova 2 Scorciatoie nascoste

Dopo avervi mostrato come attraversare i sei cerchi di fuoco, in questa mini-guida all'evento Fai Centro in Centro di Fortnite vi spieghiamo come completare la sfida che richiede di trovare due scorciatoie nascoste.

Portando a termine le sfide della MAT Fai Centro in Centro potete sbloccare i nuovi corsi decorativi Backboard. Se siete in possesso del set Hang Time, inoltre, avrete accesso a delle sfide extra con cui ottenere ricompense aggiuntive, come stili per i costumi Grind e Clutch, insieme a quattro spray unici. Di seguito vi spieghiamo come completare la sfida che richiede di trovare due scorciatoie nascoste lungo il percorso.

Trova 2 scorciatoie nascoste (0/2)(Backboard epico Deriva)

Come potete vedere nel filmato proposto in apertura, nel tracciato della modalità Fai Centro in Centro è possibile imboccare una serie di scorciatoie segrete. La sfida in questione richiede di trovarne due.

La prima si trova lungo il primo rettilineo, sulla sinistra, e permette di scendere nei sotterranei. La seconda si prende scendendo le scale, dove è appeso il poster con le patatine. Proseguendo il cammino, è possibile trovare una terza scorciatoia sotto forma di tombino, e infine una quarta scorciatoia segreta dopo aver completato il primo tracciato.

Per completare la sfida sarà sufficiente prendere due di queste scorciatoie. Se invece avete bisogno di aiuto con le altre sfide dell'evento Fai Centro in Centro, non dimenticate di consultare la nostra guida che vi spiega come eseguire i salti acrobatici sulla gru, sul treno sopraelevato o sulla recinzione.