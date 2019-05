Fortnite Fai Centro in Centro: Vai più veloce di 30 attraverso i punti di misurazione

Proseguono le nostre guide alle Sfide dell'evento Fai Centro in Centro di Fortnite Stagione 9. Di seguito vi spiegheremo come portare a termine la sfida che richiede di raggiungere una velocità superiore a 30 in entrambi i punti di misurazione.

Dopo avervi mostrato dove trovare Jonesy vicino al campo da pallacanestro, vicino ai tetti e sul retro di un camion, in questa mini-guida all'evento Fai Centro in Centro vi spiegheremo come completare la sfida "Vai più veloce di 30 attraverso entrambi i punti di misurazione", così da ottenere in ricompensa lo spray Schiacciata.

Vai più veloce di 30 attraverso entrambi i punti di misurazione (0/2) (Spray Schiacciata)

Questa sfida richiede di attraversare entrambi i punti di misurazione del tracciato della MAT Fai Centro in Centro con una velocità superiore a 30.

Il primo misuratore si trova a circa metà del secondo rettilineo, mentre il secondo e ultimo misuratore è posizionato verso la fine del tracciato. Come potete vedere nel filmato proposto in apertura, per superare la velocità di 30 dovrete cercare di mantenere un buon ritmo nella discesa, evitando di interrompere la corsa sbattendo contro gli ostacoli. Prendere le rampe e attraversare gli anelli, in particolare, può aiutarvi a incrementare la velocità.

Portando a termine la sfida riceverete in ricompensa lo spray non comune Schiacciata.