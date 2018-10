Fortnite Fall Skirmish: nuova settimana, nuovo formato. tutto quello che dovete sapere

La quarta settimana delle Fortnite Fall Skirmish si svolgerà a partire dalle 18:00 per il bracket europeo mentre, per tutti coloro che vorranno seguire anche il bracket NA il torneo inizierà alle 22:00, sempre orario nostrano.

Le Fall Skirmish, lo ricordiamo per tutti coloro che le sentissero per la prima volta, sono un torneo lungo sei settimane che mette sul piatto un invitante montepremi di $ 10 milioni. I partecipanti, invitati da Epic Games, come di consueto, includono giocatori professionisti, creatori di contenuti e special guest.

Ovviamente, anche per la nuova settimana Epic Games trasmetterà live streaming il torneo sul canale Twitch ufficiale, che potete trovare in calce alla notizia. Inoltre, anche i canali individuali di alcuni dei giocatori di questa settimana saranno disponibili e trasmetteranno l'evento.

Il formato scelto per la nuova settimana è: Tour Grand Strike & Passatempi Pomposi. Funzionano così: la coppia con il maggior numero di punti alla fine delle 6 partite vince. Le Vittorie reali e le eliminazioni determineranno la posizione in classifica al termine dell'evento.

Le migliori 10 squadre riceveranno un premio al termine della competizione. Vittoria reale: +3 punti; 2-3 posto: +2 punti; 4-5 posto: +1 punto. Eliminazioni: 8 o più eliminazioni: +3 punti; 6-7 eliminazioni: +2 punti; 4-5 eliminazioni: +1 punto.

Vittoria reale (oppure 8 o più eliminazioni): moltiplicatore 2x punti ottenuti nella partita successiva. I giocatori selezionati da ogni Club, inoltre, si sfideranno nella competizione Passatempi Pomposi ottenendo punti per il proprio Club. I giocatori migliori riceveranno un premio al termine della competizione.

I primi 20 giocatori del torneo di ciascuna regione riceveranno un premio in denaro in base alla loro posizione in classifica. Inoltre, i giocatori riceveranno un "Big Bonus" di $ 2,000 per ogni ulteriore eliminazione che potranno ottenere dopo aver raggiunto per prime sette eliminazioni. Ogni giocatore che raggiungerà una Vittoria Reale guadagnerà, in più, un bonus di $ 10.000. Oltre ai premi individuali, i primi 20 classificati guadagneranno punti anche per i rispettivi club. La classifica, ora, vede i Fort Knights in testa, seguiti a ruota dai Bush Bandits.