Fortnite Fall Skirmish Series: come, dove e quando si svolgerà il nuovo campionato

Come vi avevamo anticipato qualche giorno fa, sull'onda lunga del successo della serie Summer Skirmish di Fortnite, Epic Games ha in previsione di organizzare una nuova serie di tornei, denominati Fall Skirmish.

Ora arriva l'ufficialità: il torneo inizierà la prossima settimana e avrà un montepremi di $ 10 milioni. Il montepremi sarà distribuito lungo sei settimane che culmineranno nell'evento finale alla Twitchcon, in programma dal 26 al 28 ottobre.

La Summer Skirmish, conclusasi la prima settimana di settembre al PAX, è stato un grande successo per Epic. Gli eventi settimanali, caratterizzati da formati unici e montepremi individuali per un totale di $ 8 milioni in otto settimane, hanno raccolto consensi dal pubblico e dagli addetti ai lavori, nonostante le pesanti problematiche iniziali che hanno seriamente rischiato di porre un freno alle ambizioni “esport” del titolo. Pericolo non ancora del tutto disinnescato, comunque, visto che Fortnite difetta ancora di molte feature necessarie per renderlo “esport ready”.

La Fall Skirmish, infine, presenterà sia i formati di gioco competitivi che quelli basati sull'intrattenimento, ed Epic Games ha dichiarato che continuerà a sperimentare nuovi formati per determinare quali saranno i migliori da essere inseriti nella Coppa del Mondo, il prossimo anno. Epic Games pubblicherà le informazioni sul formato per il primo evento la prossima settimana.