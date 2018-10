Fortnite Fall Skirmish Series: Mitr0 è ancora il migliore in Europa, le classifiche

Nella terza settimana della serie Fall Skirmish, sembra che la scena europea di Fortnite abbia già uno dei migliori giocatori al mondo.

Dmitri "Mitr0" Van de Vrie del Team Atlantis ha vinto il suo secondo titolo consecutivo nelle Fall Skirmish con il primo posto di ieri. Collaborando con il danese Slugg, la coppia ha guadagnato 17 punti, finendo in cima al bracket europeo.

Il duo Duong "Kinstaar" Huyh e Corentin "Hunter" Tardif ha concluso al secondo posto, guadagnando 15 punti per afferrare l'ennesimo piazzamento. Nella competizione nordamericana, invece, Nick "Aspect" McGuire e David "LeNain" Bois sono finiti in testa alla classifica con 16 punti annientando gente del calibro di Noah "Vivid" Wright, Dennis "Cloak" Lepore e Jason "Tennp0" Wang.

Il format, King Pin, permetteva ai giocatori di guadagnare tre punti per Victory Royale (oppure anche con otto kill), o meno punti per le prime cinque posizioni e tre eliminazioni in una singola partita. La svolta per questo formato è stata il moltiplicatore di punti (2X) nella partita successiva per la squadra che vinceva un match oppure che riusciva a racimolare otto o più eliminazioni.

Per quanto riguarda i club Skirmish, i Fort Knights hanno scalzato dal primo posto in classifica ai Bush Bandits dopo i tornei della scorsa settimana. I Lucky Llamas invece rimangono all'ultimo posto dopo la terza settimana.