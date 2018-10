Fortnite Fall Skirmish Series: Tfue inarrestabile, domina e convince

Uno dei più famosi giocatori del mondo di Fortnite: Battle Royale ha dimostrato ancora una volta di essere uno dei migliori attori della serie Fall Skirmish.

Turner "Tfue" Tenney (che ovviamente ha preso parte alla competizione nel bracket statunitense) ha vinto il suo secondo torneo Skirmish nelle ultime tre settimane. Tfue ha già vinto due settimane fa nelle Fall Skirmish, vincendo più di $ 40.000. Con questa vittoria, dunque, Tfue ha vinto anzitutto il montepremi di $ 37,500 per il primo posto.

Altri giocatori professionisti come Noah "Vivid" Wright e Jake "Poach" Brumleve hanno concluso tra i primi tre, mentre Liquid ha guadagnato più di $ 25.000. Nel bracket europeo della competizione, invece, Adam "Boyerxd" Boyer ha concluso in cima alla classifica per guadagnare la fetta più grande del montepremi e 170 punti che vanno ovviamente al proprio club.

Le classifiche per Club, che sono state introdotte all'inizio delle Fall Skirmish, dopo la nuova settimana, sono leggermente cambiate. I Fort Knights, che erano in testa la scorsa settimana, sono stati superati dai Bush Bandits.