Fortnite Fall Skirmish Series: Tfue stupisce e vince anche con un febbrone da cavallo

Tfue, il giocatore più in vista del team di Fortnite dei FaZe Clan ha vinto il torneo della seconda settimana della Fall Skirmish Series mentre era malato.

Il ragazzo non è stato fermato dal febbrone da cavallo, nonostante sia dovuto ricorrere a rimedi estremi per vomitare nel bel mezzo di una partita.

Tfue, proprio durante lo streaming ha avvisato il proprio pubblico che non si sentiva molto bene e che si trovava in difficoltà. "Voglio solo sdraiarmi," ha detto. "Non voglio nemmeno pensarci, vomiterò."

Il giocatore si è persino preso la briga di twittare durante lo streaming.

Non è stata l'unica pazzia che il giocatore professionista ha fatto in diretta durante il torneo. Ha addirittura lasciato la sua postazione per correre in bagno, poi è tornato giusto per vincere la partita. Il piazzamento di Tfue al primo posto nel secondo evento Fall Skirmish è stato accolto con una grandiosa celebrazione dai suoi compagni di squadra.

Appena uscita la classifica infatti è saltato fuori dalla finestra alle sue spalle, come si vede nel video, venendo accolto dal resto dei FaZe Clan che si possono sentire applaudire e urlare.

Tfue, tra l'altro, si trova attualmente in cima alla classifica del bracket nordamericano del torneo. Mitr0, invece, ha nuovamente dominato il bracket europeo. Ora, l'appuntamento con la terza tappa della Fortnite Fall Skirmish è per il prossimo fine settimana.