Fortnite Fall Skirmish: la sfida della settimana è 'Budget Cosplay', Tfue ci prova

Turner "Tfue" Tenney, giocatore ormai molto in vista dei FaZe Clan (nonché in testa alla Fall Skirmish), ha cercato di interpretare la sfida “gira e vinci” con un personale cosplay per la nuova settimana di competizione.

Ricordiamo che lo “spin & win” è una sorta di ruota della fortuna che in momenti predefiniti viene girata, presentando ai Club una sfida diversa da completare in base al punto in cui la ruota si fermerà. Ciascuna sfida presenta una nuova opportunità di vincere punti e premi per il proprio Club e scalare di conseguenza le classifiche.

Durante l'edizione del mercoledì delle Fall Skirmish Trials, i giocatori hanno dovuto portare a termine la sfida "Budget Cosplay" in cui hanno dovuto creare il cosplay a tema Fortnite più impressionante entro il limite di tempo.

Tfue è stato uno dei primi giocatori ad affrontare il compito assegnato portando la sua migliore interpretazione della skin "Jonesy" che ha reso popolare negli ultimi mesi. Tfue ha persino sfoggiato un ombrello "aliante", tuffandosi in acqua per andare a recuperare il lama che galleggiava sul fiume.

Il video come era prevedibile si è rapidamente diffuso, venendo addirittura visto da oltre un milione di utenti in poche ore. I vincitori del concorso "Budget Cosplay" saranno annunciati durante lo streaming della Settimana 3 delle Fall Skirmish.

Complimenti a Epic che, come di consueto riesce a mantenere vivo l'interesse e il coinvolgimento della community con iniziative che rappresentano un livello sinora mai raggiunto.