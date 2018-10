Fortnite: un fan crea la skin di Iceman degli X-Men e la Battle Royale in prima persona

Non si può certo dire che i fan di Fortnite siano privi di fantasia: nelle ultime ore hanno fatto la loro comparsa sul web una fan skin di Iceman (Uomo Ghiaccio) degli X-Men e un video che mostra la modalità Battle Royale in prima persona!

La skin dell'Uomo Ghiaccio creata da ImbrobertZ1 ha riscosso un discreto successo su Reddit, Iceman è stato realizzato utilizzando il modello poligonale del personaggio visto in Marvel Contest Of Champions ed il risultato finale è decisamente positivo, l'autore ha speso molto tempo per perfezionare i dettagli ed ha ricevuto il plauso della community, mentre Epic non ha ancora commentato il lavoro in questione.

Altro spunto "fan made" riguarda invece un video dello YouTuber Max Box, che si è divertito a ricreare la Battaglia Reale in prima persona utilizzando l'editor dei replay. L'autore si augura che Epic possa prendere spunto dal suo concept per introdurre la modalità first persona in Fortnite Battle Royale, anche in questo caso però nessun commento è giunto da parte degli sviluppatori.