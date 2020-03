Fortnite: i fan realizzano il cosplay di Miaoscolo... insieme ai propri gatti!

Quasi a voler stemperare la tensione per il crescente allarme legato al diffondersi del Coronavirus, i membri dell'oceanica community di Fortnite Battaglia reale si cimentano in una serie di cosplay di Miaoscolo che coinvolgono, ebbene sì, i loro amati gatti.

L'iniziativa è stata lanciata da un manipolo di appassionati di Fortnite Capitolo 2 attraverso le pagine di Reddit, per poi estendersi sui social e sui principali forum videoludici dando vita a una sorta di improbabile contest in rete che sta coinvolgendo un numero sempre crescente di utenti.

I partecipanti a questa insolita iniziativa online hanno preso spunto dalla skin di Miaoscolo della Stagione 2 di Fortnite Capitolo 2 per ricrearne l'aspetto insieme al proprio gatto. C'è anche chi, senza scomodare il proprio micio casalingo (e correre il rischio di prendersi in maniera del tutto gratuita qualche bel graffio in faccia), ha deciso di optare per un più mansueto peluche.

Gli scatti realizzati da questi cosplayer della domenica stanno facendo il giro del mondo e provocato, come era logico attendersi, tutta una serie di commenti tra il sarcastico e l'ilare: date un'occhiata ad alcune delle mirabolanti creazioni feline che stanno girando in rete e diteci che cosa ne pensate di questi assurdi cosplay di Miaoscolo.