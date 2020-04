Fortnite e Far Cry 5 su GameCube? Un fan trasforma la console Nintendo in un moderno PC

Per il suo nuovo progetto, il creatore di contenuti che gestisce il canale Tech by Matt si è servito di un GameCube per sacrificare la sua amata console Nintendo sull'altare della sperimentazione tecnologica. Lo youtuber ha infatti deciso di assemblarvi al suo interno un vero e proprio PC funzionante.

Prendendo spunto dai lavori compiuti in passato da altri modder, l'autore di questo progetto ha provato ad assemblare un moderno PC all'interno della scocca in plastica del GameCube, liberandosi cioè di tutti gli elementi hardware della console lanciata da Nintendo a fine 2001 per fare spazio alle componenti del suo nuovo computer.

Le sfide ingegneristiche che ha dovuto superare Tech by Matt per raggiungere il suo scopo sono state molteplici, per via delle ridotte dimensioni del GameCube (che ricordiamo essere di soli 11,5 x 15 x 16 centimetri) e della volontà espressa dallo youtuber di riprogettare le interfacce della console per consentirne l'utilizzo del pulsante di accensione e delle porte per connettere i controller originari.

Per testimoniare il tutto, il creatore di contenuti ha realizzato un filmato esplicativo che mostra la fattibilità del progetto e le prestazioni del suo PC in videogiochi come Fortnite, Counter-Strike Global Offensive o Far Cry 5, per tacere delle funzionalità aggiuntive legate, ad esempio, all'utilizzo di emulatori e di qualsiasi altro software accessibile in ambiente Windows. Il trattamento riservato da Tech by Matt alla sua console, quindi, è stato decisamente più rispettoso di quello tenuto da chi ha deciso di trasformare il suo GameCube in un posacere, causando la logica protesta dei fan dell'iconica console della casa di Kyoto.