Fortnite: fate il pieno di skin con l'aggiornamento del negozio di oggi

Sono arrivate le informazioni sul quotidiano aggiornamento del negozio di Fortnite, ed oggi protagoniste assolute dello shop in-game sono le skin, con tante nuove aggiunte e alcuni ritorni nelle daily sales. Andiamo a vedere tutti gli oggetti aggiunti oggi, 29 Maggio.

Si parte con due outfit leggendari a tema... ragni! Se siete aracnofobici dunque siete stati avvertiti, ma si tratta di due skin davvero bellissime, chiamate Arachne e Spider Knight, che ovviamente vanno a braccetto con il glider Hatchling e il piccone Web Breaker.

Ma come detto non si tratta delle uniche skin in arrivo: c'è anche le epiche Beastmode, Maverick e Shade, ciascuna al prezzo di 1500 V-Bucks. Chiudono il cerchio poi i picconi Mauler e Fuel.

Tra le Daily Sales troviamo poi altre due skin: Maki Master e Commando, per cui se non vi bastasse la scorpacciata di cui sopra, avete ancora altre due alternative. Da segnalare poi le emote Fire Spinner ed Electro Swing, la musica Get Funky, e il piccone Clutch Axe.

Ora che sapete tutto nel dettaglio, non ci resta che ricordarvi l'orario dell'aggiornamento in Italia, previsto come di consueto per le 13, ed il solito reminder per cui ogni oggetto che comprate offrirà unicamente modifiche estetiche al vostro personaggio, e dunque non otterrete alcun vantaggio in battaglia.

Se volete altre informazioni sulle skin invece, sul nostro sito trovate tutte le skin del pass da battaglia di Fortnite Stagione 9. Infine vi ricordiamo che Fortnite sarà offline oggi dalle 14 per l'aggiornamento 9.10.

Avete già deciso come spendere i vostri sudati V-Bucks?