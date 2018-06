Fortnite: FaZe Clan annuncia un ampliamento del roster dopo gli annunci di Epic Games

I FaZe Clan hanno annunciato il reclutamento di un nuovo membro per il loro team di Fortnite.

Il giocatore Battle Royale “Tennp0” entrerà a far parte di un roster che è già pieno di talento, in quanto include il capitano Dennis "Cloak" Lepore, Turner "Tfue" Tenney e Brendan "Jaomock" O'Brien.

L'annuncio è stato fatto ieri tramite un post sulla pagina Twitter ufficiale dei FaZe Clan.

Tennp0 si unisce a FaZe non solo per far gruppo con i suoi compagni di squadra in Squad ma si concentrerà anche sulle modalità Solo e Duo. Il giocatore Thang “SpaceLyon” Phan – anch'esso parte del roster – non competerà più in Squad ma non lascerà l'organizzazione; invece si concentrerà principalmente su Solo e Duo.

Questa espansione e il cambio seguono gli annunci fatti un paio di giorni fa dalla stessa Epic Games in merito alla prossima stagione competitiva di Fortnite che vedrà addirittura la prima edizione della Coppa del Mondo nel 2019. Nel reveal, Epic ha chiarito che la scena esport di Fortnite non si limiterà esclusivamente alle squadre ma ci saranno anche eventi dedicati alle modalità Solo e Duo.

FaZe, insomma, è una delle prime organizzazioni professionistiche a modificare il proprio roster in base agli annunci fatti dal team di sviluppo, riorganizzandosi in previsione della stagione competitiva 2018-19, in cui Epic come sappiamo ha deciso di investire ben 100 milioni di dollari. Ora non ci resta che capire se anche altre org come Team SoloMid, Team Liquid e OpTic Gaming faranno lo stesso.