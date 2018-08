Fortnite: i FaZe Clan annunciano il reclutamento di Nate Hill, tra i migliori al mondo

L'organizzazione di sport nordamericana FaZe Clan ha annunciato che il giocatore competitivo Nate Hill si unirà al roster di giocatori professionisti attivi su Fortnite.

La potente e popolare organizzazione è entrata nella scena competitiva del Battle Royale targato Epic Games da qualche mese reclutando grandi campioni e ha sempre ben figurato in ogni torneo disputato sino a questo momento: dal Friday Fortnite di Keemstar alla Summer Skirmish Series. La notizia del reclutamento di Nate Hill è stata annunciata ieri tramite un post sulla pagina Twitter ufficiale dei FaZe Clan.

Come giocatore competitivo e streamer di alto profilo, Nate Hill ha sempre partecipato alla Summer Skirmish, torneo (lo ricordiamo per chi se lo fosse perso) da $ 8 milioni. Le sue ottime prestazioni durante la competizione, tra cui un primo posto nella settimana sei e un secondo posto nella settimana sette, lo hanno reso uno dei giocatori migliori nella comunità competitiva assieme a Vivid (quest'ultimo reclutato invece dal Team Liquid).

Nate Hill si unisce quindi a un roster dei FaZe che è già pieno di grandi talenti. Al momento il roster ha quattro giocatori principali (Cloack, Jaomock, Tfue e Tennp0), un giocatore Solo / Duo (SpaceLyon) e un giocatore Solo (Yelo). In questo momento non è chiaro quale tipo di ruolo avrà la nuova aggiunta nella squadra e se i FaZe Clan continueranno a reclutare, magari per imbastire una seconda formazione.