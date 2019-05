Fortnite: il FaZe Clan reagisce alla querela di Tfue, lo screzio continua

Il mondo degli eSports in questi giorni è scosso dalla notizia che Tfue ha fatto causa al FaZe Clan, lanciando importanti e gravi accuse nei confronti dell'organizzazione. Come vi abbiamo raccontato, tra i motivi del contendere c'erano delle grosse questioni finanziarie.

Stando agli avvocati di Tfue, gli accordi firmati dallo streamer sarebbero "oppressivi" e costringerebbero la personalità di internet, vero nome Turner Tenney, ad elargire al clan circa l'80% dei suoi guadagni e gli impedirebbero di cercare accordi commerciali più vantaggiosi con altri partner.

Il FaZe Clan ha affidato la sua risposta ad un post su Twitter in cui si dice assolutamente sorpresa della situazione. Stando al clan infatti, l'organizzazione non ha ricevuto un singolo dollaro dai premi vinti da Tfue, né dalle sue trasmissioni su Twitch, Youtube o qualsiasi altra piattaforma social:

"Siamo scioccati e delusi nell'apprendere della notizia della causa legale di Tfue. Nel corso della nostra partnership con lui, iniziata nell'Aprile 2018, il FaZe Clan ha guadagnato:

0 dollari dalle vincite nei tornei

0 dollari dagli introiti di Twitch

0 dollari dagli introiti di YouTube

0 dollari dagli introiti di qualunque piattaforma social

Abbiamo guadagnato un totale di 60.000 dollari dal nostro accordo, mentre Tfue ne ha ottenuti milioni come membro del FaZe Clan. I nostri contratti sono diversi per ciascun giocatore, ma tutti, incluso quello di Tfue, prevedono un massimo del 20% dei guadagni destinati al Clan, sia per quanto riguarda le vincite nei tornei sia per i guadagni ottenuti con la creazione di contenuti, mentre l'80% resta al giocatore. Nel caso di Turner, nessuna di queste è stata raccolta dal FaZe Clan.

Siamo orgogliosi di quello che abbiamo raggiunto lo scorso anno con Turner, e continueremo a supportarlo".

Un comunicato che smentisce totalmente le dichiarazioni di Tfue. Per il momento siamo al muro contro muro, e alla parola di uno contro quella dell'altro. Ci tocca aspettare i prossimi giorni per farci un'idea più chiara della situazione.

Voi che ne pensate?