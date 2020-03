Fortnite: i FaZe Clan sospendono il pro player Danny 'Dubs' Walsh

L'organizzazione statunitense FaZe Clan ha sospeso il pro player di Fortnite Danny "Dubs" Walsh per aver usato epiteti razzisti durante uno stream. Dubs, 15 anni, è entrato a far parte del roster dei FaZe Clan giusto l'anno scorso e si è qualificato per numerosi tornei, tra cui la Coppa del Mondo dello scorso luglio.

Il giovane, insomma, si è reso protagonista di un insulto razzista durante una partita con un altro streamer.

Quest'ultimo lo ha immediatamente ripreso, gridandogli che erano in live. I FaZe Clan – organizzazione peraltro già abbastanza rinomata per le polemiche in cui viene costantemente coinvolta – si sono immediatamente attivati sospendendo a tempo indeterminato il ragazzo.

Per il momento, non rappresenterà l'organizzazione, nemmeno nelle competizioni ufficiali, nello streaming e su piattaforme social. Inoltre, assieme ad altri giocatori, sarà costretto a frequentare un corso attraverso cui imparare come gestire le proprie reazioni e i comportamenti.

Come dicevano, per i FaZe Clan questa non è la prima volta che si trovano nell'occhio del ciclone. Epic Games ha bannato Jarvis “Jarvis” Kaye lo scorso novembre per l'utilizzo di aimbot durante una partita e la vicenda di Turner "Tfue" Tenney ha tenuto banco per tutta l'estate scorsa.

Inoltre, Twitch ha bannato H1ghSky1 per aver mentito sulla sua età (all'epoca aveva 11 anni e, dunque, secondo i termini di servizio della piattaforma non avrebbe potuto streammare).

Ora, al di là delle azioni intraprese dai FaZe Clan, non è chiaro se Twitch intraprenderà ulteriori azioni disciplinari nei confronti dello streamer che ha ospitato Dubs o se interverrà contro lo stesso protagonista del commento razzista.