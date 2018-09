Fortnite feat. RNade in diretta su Twitch oggi 9 settembre

Quale miglior modo di prepararsi all'arrivo della nuova settimana di una trasmissione con protagonista il fenomeno del momento Fortnite Battaglia Reale?

A partire dalle ore 21:00 di oggi domenica 9 settembre RNade_ sarà in diretta sul canale Twitch di Everyeye per andare a caccia di teste e alla ricerca dell'ambita Vittoria Reale. Questa settimana, oltre alla consueta battaglia reale, è attiva anche la modalità a tempo limitato La Fuga, introdotta nell'ambito dell'evento Alza la Posta. Ad essa sono associate quattro sfide speciali che mettono in palio oggetti cosmetici unici. Intanto, continuano le speculazioni in vista dell'inizio della Stagione 6: secondo la teoria più accreditata, il cubo viola terminerà il suo percorso nel lago di Sponde del Saccheggio trasformando l'acqua in lava dando vita ad un cratere vulcanico.

Siete caldamente invitati ad iscrivervi al canale Twitch di Everyeye, requisito fondamentale per poter interagire con gli altri utenti in chat e con RNade_. Cliccando sul simbolo a forma di cuore, inoltre, riceverete sui vostri dispositivi una notifica pochi minuti prima dell'inizio della trasmissione, così non rischierete di mancare all'appuntamento. Vi aspettiamo!