Fortnite: la feature dedicata ai tornei arriverà presto nel Battle Royale Epic?

La feature dedicata ai tornei potrebbe arrivare presto in Fortnite Battle Royale. Almeno, stando al tam tam che si sta spargendo in rete dopo la pubblicazione di un video nella pagina YouTube di Fortnite.

Come dicevamo, recentemente l'account YouTube ufficiale di Fortnite ha caricato un video che spiega il loro nuovo evento Support-A-Creator, con la responsabile della community di Fortnite Melissa Dingmon.

Tuttavia, tra i nuovi strumenti per i creatori, nella parte superiore della schermata appare una tab titolata "Tournaments". Epic Games deve ancora dare un annuncio ufficiale sui tornei in game di Fortnite ma l'aspetto di questa tab nel video suggerisce che la feature verrà probabilmente aggiunta al gioco abbastanza in fretta.

Questa è la prima volta che vediamo la tab dei tornei apparire all'interno del gioco e i fan stanno già discutendo su cosa potrebbe significare per il titolo Epic Games. Alcuni credono che la tab sia semplicemente la favoleggiata “ranked playlist” di Fortnite, ma non è chiaro se effettivamente sarà così.

I fan e i giocatori di Fortnite sono fiduciosi che la nuova feature verrà aggiunta al gioco nel prossimo aggiornamento, in quanto non è stata inclusa nell'ultima patch pubblicata praticamente ieri, mercoledì 10 ottobre. Vedremo cosa si celerà dietro a quella tab.