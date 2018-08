Fortnite: la Fenditura Portatile è in arrivo domani con la patch 5.30

Epic Games ha annunciato un nuovo strumento di Fortnite: Battaglia Reale in arrivo con il prossimo aggiornamento. Stiamo parlando della Fenditura Portatile, oggetto che permetterà di teletrasportarci in aria: il suo debutto è previsto nella giornata di domani con la pubblicazione della patch 5.30.

"Una Fenditura tascabile che puoi portare sempre con te! Usala per teletrasportarti sopra la tua posizione e plana verso il basso." recita la descrizione ufficiale dell'oggetto data da Epic Games, come potete vedere in calce alla notizia.

L'annuncio è arrivato pochi minuti fa nella sezione Nuovi Aggiornamenti di Fortnite: Battaglia Reale. L'oggetto, dunque, si comporterà come uno dei portali della Fenditura sparsi nella mappa, permettendoci di teletrasportarci in aria per sorprendere i nostri avversari.

La Fenditura Portatile arriverà con la patch 5.30 prevista per giovedì 23 agosto. Ricordiamo che le sfide della Settimana 7 della Stagione 5 saranno disponibili invece a partire da venerdì 24 agosto.