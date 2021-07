Fortnite: la Ferrari 296 GTB sfreccia nel primo video gameplay

Le alte sfere di Epic Games celebrano l'arrivo della Ferrari 296 GTB in Fortnite confezionando un video che ben rappresenta l'esperienza di gameplay da vivere sfrecciando per le strade del battle royale gratuito alla guida del nuovo bolide del Cavallino Rampante.

Il colosso videoludico statunitense e la storica casa automobilistica italiana invitano così tutti i giocatori di Fortnite Capitolo 2 a partecipare alla nuova Prova su Strada e ai relativi incarichi epici dedicati, appunto, alla Ferrari 296 GTB.

L'ultima serie di attività settimanali è già attiva su tutte le piattaforme e prevede il completamento delle prove a tempo sulla Ferrari, il raggiungimento della velocità massima e la guida nella Tempesta. Contestualmente al lancio della Prova su Strada con la Ferrari 296 GTB, Epic conferma l'arrivo nel Negozio del Bundle Ferrari: il pacchetto aggiuntivo contiene al suo interno i costumi Icona di Modena e Pilota di Maranello, oltre al dorso decorativo Ferrari Turbo.

In calce e in cima alla notizia trovate il video di lancio del nuovo evento dedicato alla Ferrari 296 GTB e un interessante dietro le quinte sul lavoro svolto da Epic Games per scansionare la dream car del Cavallino e trasporla in Fortnite con gli strumenti di sviluppo più avanzati dell'Unreal Engine 4.