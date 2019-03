Fortnite festeggia San Patrizio con il nuovo costume Rider Fortunato

Per celebrare la festività di San Patrizio, il negozio degli oggetti di Fortnite Battaglia Reale si è aggiornato accogliendo una serie di oggetti inediti a tema. A spiccare è senza ombra di dubbio il nuovo costume epico Rider Fortunato, appartenente al set Trifoglio verde ed in vendita a 1.500 V-Buck.

Incluso del prezzo c'è il dorso decorativo Quadrifoglio Iridato, mentre lo strumento di raccolta raro Distruttore di Smeraldo è venduto separatamente a 800 V-Buck. Le novità, tuttavia, non finiscono qui, poiché in occasione di San Patrizio sono apparsi anche altri oggetti: l'emote Piovono Dobloni (rara, 500 V-Buck), la copertura Fortuna (non comune, 300 V-Buck) e il dorso decorativo Monete Fortunate (non comune, 200 V-Buck).

Oltre al Rider Fortunato, è tornato in vendita anche un altro celebre costume dedicato alla festività, ovvero Sergente Trifoglio Verde (non comune, 800 V-Buck). Se tutto ciò non vi basta ancora, sappiate che viene proposto anche il piccone epico Pentola d'oro a 1.200 V-Buck. Trovate un'anteprima del nuovo costume in cima a questa notizia, mentre a seguire una panoramica degli altri oggetti in vendita in questa giornata indubbiamente ricca:

Costumi Kuno e Kenji (epici, 1.500 V-Buck l'uno)

Piccone Colpo Rapido (non comune, 500 V-Buck)

Costume Specialista Ricognitore (raro, 1.200 V-Buck)

Piccone Spettro (raro, 800 V-Buck)

Emote Un passo avanti (rara, 500 V-Buck)

A proposito di skin, lo sapete che il rarissimo costume Incursore Rinnegato potrebbe tornare in una nuova veste?