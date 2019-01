Fortnite festeggia il Super Bowl: nuova Modalità a Tempo e Costumi NFL!

Domenica 3 febbraio i Los Angeles Rams e i New England Patriots si sfideranno in occasione del Super Bowl, tra gli eventi sportivi più attesi negli Stati Uniti. Per l'occasione, anche Fortnite celebra il Football made in USA!

Epic Games ha infatti reso noto che in occasione dell'attesissimo Match, faranno il loro ritorno nel Gioco i Costumi NFL. Ma non solo: in Fortnite sarà attiva una Modalità a Tempo appositamente dedicata all'evento, durante la quale i videogiocatori potranno imbracciare la palla ovale e partecipare alla sfida! Di seguito, trovate il messaggio pubblicato dal Team di sviluppo di Fortnite, in cui sono presenti tutti i dettagli relativi alla celebrazione del Super Bowl:

"Ehilà, gente,

vi siete lasciati sfuggire i Costumi NFL, l'ultima volta che erano in vendita? Beh... stanno per tornare per un tempo limitato, in occasione del Super Bowl LIII!

Potrete accaparrarvi questi costumi sportivi a partire da venerdì 1/2 all'1, ora italiana. Preparatevi e tifate la sfida tra Patriots e Rams con due stili di costume aggiuntivi: uniformi da trasferta bianche per ogni squadra. E non dimenticate di visitare il negozio a partire da sabato 2/2 all'1, ora italiana, per accaparrarvi la palla ovale gratuita e prepararvi alla grande sfida!

Dopo esservi agghindati per l'occasione, potrete fare un salto al Parco Pacifico per giocare con la palla o provare la nuova MAT Rissa NFL. In questa modalità a tempo, farete parte di una squadra di 20 giocatori con costumi da Patriots e Rams. Sfidatevi finché un vincitore si porterà a casa il trofeo. Che vinca la squadra migliore!"

Un evento che si prospetta decisamente interessante per tutti i giocatori attivi su Fortnite! Siete pronti a scendere in campo?