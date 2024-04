Fortnite Festival accoglie Billie Eilish: la nuova Stagione parte col botto

Dopo l'arrivo dell'update gratis Amici Agricoli di LEGO Fortnite, il multiverso interattivo delle Nuove Esperienze di Fortnite si evolve per abbracciare le inconfondibili sonorità di Billie Eilish: la cantautrice statunitense farà da apripista alle tante sorprese previste dalla prossima Stagione di Fortnite Festival.

È la stessa Billie Eilish a preannunciare il suo arrivo nella dimensione virtuale della modalità rhythm game di Fortnite che raccoglie l'eredità spirituale di Rock Band: l'artista americana entrerà ufficialmente a far parte delle Nuove Esperienze di Fortnite a partire dalla giornata di domani, martedì 23 aprile, in coincidenza della partenza della nuova Stagione di Fortnite Festival.

Come accaduto nei mesi scorsi con l'ingresso di The Weeknd, Lady Gaga ed Eminem nella dimensione interattiva del Festival di Fortnite Capitolo 5, anche nel caso di Billie Eilish dovremmo attenderci diversi brani della cantautrice come parte di un ricco pacchetto contenutistico legato al Festival Pass da 1.800 V-Buck.

Nel momento in cui scriviamo, l'unica anticipazione offertaci sulla tracklist della Stagione 3 di Fortnite Festival riguarda proprio l'arrivo di Billie Eilish: stando però agli instancabili leaker e dataminer del free to play gratuito di Epic, la nuova fase ingame di Fortnite Festival dovrebbe accogliere anche dei brani di Karol G, di Snoop Dogg e dei Metallica. Staremo a vedere.

Nel frattempo, vi invitiamo a restare sulle pagine di Everyeye.it per farci compagnia leggendo questo nostro approfondimento sul ritorno al 2018 con l'isola nostalgica di Fortnite OG.

Su EA SPORTS FC 24 Standard Edition PS5 è uno dei più venduti di oggi.