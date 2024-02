Fortnite Festival sta per accogliere Lady Gaga: il teaser della Regina del Pop

I tempi delle gaffe di Lady Gaga che non sapeva cosa fosse Fortnite sono ormai lontani: la Regina del Pop sta per fare il suo ingresso trionfale nella dimensione interattiva a sfondo musicale di Fortnite Festival.

Dopo aver impreziosito la tracklist di lancio di Fortnite Festival con il brano 'Bad Romance', la celebre cantautrice, compositrice, attrice e attivista statunitense si appresta a sconvolgere la Nuova Esperienza 'in stile Rock Band' di Fortnite.

Il teaser condiviso da Lady Gaga la ritrae in versione olografica e immersa nelle atmosfere eteree di quello che, a prima vista, sembra essere uno spettacolo interattivo a lei dedicato, presumibilmente un concerto sulla falsariga di quello tenuto da The Weeknd per il lancio di Fortnite Festival alla fine dello scorso anno. Con ogni probabilità, al termine di questo misterioso evento dovremmo assistere anche all'ampliamento del catalogo interattivo di Fortnite Festival con l'aggiunta di nuovi brani di Lady Gaga.

Il post pubblicato sui social dalla Regina del Pop, ad ogni modo, si riallaccia proprio al simpatico episodio della gaffe sulla pronuncia di Fortnite (con tanto di polemica a distanza con Ninja) e fissa per il prossimo 22 febbraio la giornata in cui avremo finalmente modo di scoprire cosa bolle in pentola dalle parti di Epic Games.

