Fortnite: Festival degli episodi di Dragon Ball Super con le migliori puntate dell'anime

E' iniziato l'evento crossover Fortnite x Dragon Ball, questo porta in dote oltre ad una serie di sfide e ricompense anche il Festival degli episodi di Dragon Ball Super.

Da oggi e fino al 17 settembre i giocatori possono salire a bordo della nave da crociera creata da Vysena Studios per guardare alcuni episodi di Dragon Ball Super. E' possibile trovare il Featival degli episodi di Dragon Ball Super in Scoperta oppure guardare i singoli episodi utilizzando i codici isola che saranno presto disponibili, di seguito la lista delle puntate incluse:

Dragon Ball Super Puntata 09 Thanks for Waiting, Lord Beerus! A Super Saiyan God is Born at Last!

Dragon Ball Super Puntata 10 Show Us, Goku! The Power of a Super Saiyan God!

Dragon Ball Super Puntata 11 Let’s Keep Going, Lord Beerus! The Battle of the Gods!

Dragon Ball Super Puntata 13 Goku, Surpass Super Saiyan God!

Dragon Ball Super Puntata 81 Bergamo the Crusher vs. Goku! Whose Strength Reaches the Wild Blue Yonder?!

Dragon Ball Super Puntata 98 Ah, the Uncertainty! A Universe Despairs!!

Con questo nuovo evento crossover, Fortnite espande ulteriormente il suo raggio d'azione andando a conquistare l'interesse dei milioni di fan di Dragon Ball in giro per il mondo, una bella occasione per giocare nei panni di Goku e Vegeta.