Fortnite, Festival delle Lanterne: come sbloccare gratis due emote e una skin

A distanza di qualche settimana dai rumor che ne avevano anticipato l'arrivo, ecco che il Festival delle Lanterne è ufficialmente iniziato e permette ai giocatori di Fortnite Capitolo 2 di sbloccare alcune ricompense gratis semplicemente giocando.

Per poter partecipare all'evento non dovete fare altro che visitare il sito ufficiale del Festival delle Lanterne ed effettuare l'accesso con le vostre credenziali. A questo punto siete tra i partecipanti dell'evento e per sbloccare le varie ricompense dovete accumulare i Badge: ogni badge si ottiene trascorrendo all'interno del gioco un totale di 40 minuti e nella pagina del sito ufficiale si possono osservare i progressi necessari ad ottenere un nuovo Badge.

Ecco di seguito l'elenco completo delle ricompense gratuite e i Badge necessari per sbloccarle:

1 Badge: spray "Lanterna"

spray "Lanterna" 6 Badge: emoticon "Enlightened Warrior"

emoticon "Enlightened Warrior" 11 Badge: copertura per armi e veicoli "Lantern Glow"

Va precisato che per ottenere progressi nella sfida a tempo non vale la partecipazione a partite della modalità Rissa a Squadre o ad altre modalità a tempo limitato (inclusa Arena e la modalità Creativa). Se volete ottenere le ricompense esclusive dell'evento dovete partecipare a match di una delle seguenti modalità: Solo, Coppie, Terzetti o Squadre. Stando a quanto dichiarato da Epic Games nella sezione FAQ dell'evento, inoltre, il sito ufficiale può accogliere un massimo di un milione di registrazioni: questo significa che solo un milione di giocatori potrà effettuare l'accesso e ricevere le ricompense esclusive. Va però precisato che, nel caso in cui i posti dovessero finire, è probabile che qualcuno decida di liberare uno slot e consentire così ad altri giocatori di occupare il posto libero.

