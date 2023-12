Fortnite Festival sulle orme di Rock Band: supporto agli strumenti in arrivo nel 2024

Sullo sfondo del record di lancio di LEGO Fortnite, Epic Games guarda con fiducia al futuro del proprio multiverso interattivo e invita tutti gli appassionati di rhythm game a cimentarsi nelle sfide musicali di Fortnite Festival: la nuova modalità ispirata a Rock Band e Guitar Hero supporterà gli strumenti nel 2024!

A darne conferma sono gli stessi sviluppatori di Harmonix con un approfondimento pubblicato sulle pagine del sito ufficiale di Fortnite: per il team che ha dato origine al fenomeno internazionale di Rock Band, "il supporto ai controller a forma di strumento musicale è una nostra priorità. L'accesso agli strumenti nelle partite di Fortnite Festival è attualmente in fase di sviluppo, vi daremo più notizie a riguardo nel 2024".

A chi si avvicina solo adesso a Fortnite Festival, ricordiamo che si tratta di un'inedita esperienza gratuita di Fortnite curata da Harmonix che promette di offrire ai fan vecchi e nuovi del genere l'opportunità di "farci dominare ogni nota al ritmo incandescente della musica davanti a una folla in delirio. Scegli le tracce per la tua scaletta, poi usa i comandi che preferisci per darci dentro con la chitarra, suonare in slap con il basso, fare furore sulla keytar, farti sentire con la batteria o prendere il microfono e scatenare la voce".

L'intenzione dichiarata della sussidiaria di Epic Games è perciò quella di espandere ed evolvere costantemente i contenuti e la tracklist internazionale di Fortnite Festival per farla aderire ai gusti e alle esigenze dei patiti di rhythm game, da qui l'impegno di Harmonix per il supporto ai cari, vecchi strumenti fittizi custoditi gelosamente da tutti gli appassionati di Rock Band.