Tra Fortnite e FIFA, segnalare i giocatori: la Top 10 delle community più competitive

Il settore videoludico è stato protagonista di un boom nel 2020, con la crisi sanitaria internazionale che ha indirettamente prodotto un incremento di tempo e denaro investiti nel medium da parte di nuovi e vecchi appassionati.

Con un crescente interesse intorno al medium, si sono alternate negli ultimi mesi anche molteplici ricerche legate a diversi aspetti della forma di intrattenimento. Tra questi, possiamo citare uno studio legato al rapporto tra videogiochi e benessere psicofisico, ma anche un'indagine volta a identificare le community più competitive. Condotta da ManySpins, quest'ultima ha preso in analisi le ricerche aventi per oggetto le modalità di segnalazione dei giocatori in singoli titoli. Quantificando il volume di tale traffico nei motori di ricerca Google, è emersa la seguente Top-10:

Fortnite Battaglia Reale: 45.000 ricerche in un anno; Roblox: 25.920 ricerche in un anno; Dead by Daylight: 17.160 ricerche in un anno; Apex Legends: 12.960 ricerche in un anno; Overwatch: 12.120 ricerche in un anno; Rainbow Six Siege: 9.840 ricerche in un anno; Minecraft: 7.200 ricerche in un anno; Rocket League: 5.280 ricerche in un anno; Call of Duty: 4.680 ricerche in un anno; FIFA: 4.440 ricerche in un anno;

L'analisi statistica ha preso in considerazione 42 tra i più popolari videogiochi online e ha visto trionfare, con notevole distacco, Fortnite: Battaglia Reale.