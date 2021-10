Fortnite diventa un film? Tre ex di LucasFilm entrano in Epic Games

Seriamente colpita dal blocco di Fortnite sui dispositivi della mela morsicata, Epic Games avrebbe pensato ad un nuovo modo per rimpinguare le sue casse: una nuova divisione dedita all'entertainment.

A riportarlo è stato quest'oggi The Information, portale che avrebbe sentito parlare anche di un film di Fortnite. L'idea di portare nei cinema e sugli schermi televisivi uno dei videogiochi più popolari dei nostri tempi sarebbe già stata ampiamente valutata ai piani alti di Epic, sebbene al momento non sembra ancora esserci un piano ben delineato. Di certo, c'è che in tempi recenti la compagnia di Tim Sweeney ha assunto un trio di ex dipendenti di Lucas Film, ossia Lynn Bartsch, Chris Furia e Jason McGatlin. Quest'ultimo è stato messo a capo di una misteriosa Special Projects Division, nella quale Bartsch lavora come Head of Business Affair e Furia come Vice President of Production Finance.

I creativi avrebbero letteralmente l'imbarazzo della scelta: in questi anni Fortnite ha visto il proprio cast espandersi a dismisura, fino a contare centinaia di personaggi originali e provenienti da altri franchise. Dall'enorme narrativa imbastita dagli sceneggiatori di Epic Games potrebbero essere tratte numerose storie, pertanto sarà interessante scoprire dove andranno a parare con un eventuale film di Fortnite.

Il report emerge a pochi giorni dall'apparizione di un Bus della Battaglia ad Hollywood. Coincidenza? Prosegue, intanto, l'evento di Halloween "Incubo".