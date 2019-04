Fortnite: un filmato ci mostra il modello 3D di Rovina, la nuova skin

Uno dei momenti più attesi della Stagione 8 di Fortnite Battaglia Reale è finalmente arrivato, dal momento che la skin segreta della Sfida Scoperta potrà essere aggiunta al vostro armadietto a partire da domani.

Grazie all'ultimo aggiornamento del battle royale, i dataminer sono già risuciti a mettere le mani sul costume e, in men che non si dica, in rete sono apparsi i primi filmati che ne mostrano il modello poligonale. Rovina, che pare essere il braccio destro del Prigioniero della Stagione 7, sarà inoltre accompagnato da un dorso decorativo e da uno strumento da raccolta, i quali andranno probabilmente sbloccati come sempre attraverso delle sfide. Per sbloccare Rovina dovrete completare 55 diverse sfide settimanali e, per questo, dovrete attendere l'arrivo delle nuove sfide della Settimana 8 per arrivare a tale cifra. Va inoltre precisato che solo i possessori del Pass Battaglia 8 potranno ottenere il costume in questione.

Vi ricordiamo che con l'aggiornamento di questa mattina, che ha portato Fortnite alla versione 8.30, ha introdotto i Furgoni di Riavvio, grazie ai quali è ora possibile tornare in partita proprio come visto in Apex Legends. Sulle nostre pagine trovate inoltre tutti i leak di costumi ed emote della patch 8.30 e la schermata di caricamento #7, in arrivo domani.