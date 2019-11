Fortnite: Filoakai vince la Gillette Bomber Cup a Lucca Comics & Games 2019

Volge al termine la seconda edizione della Gillette Bomber Cup, torneo con licenza ufficiale Fortnite a Lucca Comics 2019 . Le selezioni per la finale si sono svolte durante 4 Open Qualifier online in cui sono stati decretati i primi 4 finalisti della Grand Final e una Last Chance Qualifier dal vivo a Lucca Comics.

I 4 vincitori degli Open Qualifier insieme ai 40 del Last Chance Qualifier si sono uniti per la Grand Final ad altri 12 giocatori invitati tra i più importanti pro-players nel panorama italiano. 2800 sono stati in totale i giocatori che hanno partecipato al torneo a partire dalle sessioni di qualifier, a riconferma del successo di questa seconda stagione.

Ad aggiudicarsi il trofeo della seconda stagione della Gillette Bomber Cup, Filoakai. Gillette sostiene gli eSports perché crede che i valori proposti siano gli stessi che vengono accomunati agli sport tradizionali come la passione, il sacrificio e lo spirito di squadra. Per questo motivo ha lanciato la Gillette Bomber Cup per sostenere e diffondere i valori e la cultura degli eSports in Italia.

“Siamo felici di aver fatto il nostro debutto ufficiale nell’incredibile mondo degli eSports, prima a Milan Games Week e poi a Lucca Comics&Games” dichiara Gennaro D’Ambrosio, Assistant Brand Manager Gillette. “Tra molti giovani, i videogiochi non vengono più considerati un semplice passatempo, ma un lavoro con tanto di allenamenti, studio e disciplina al pari degli sport tradizionali, valori in cui il brand crede fermamente. Per questo Gillette sostiene gli appassionati e i professionisti di quella che consideriamo essere una categoria sportiva a tutti gli effetti. Facciamo anche questa volta i nostri complimenti al vincitore!”.