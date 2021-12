Fortnite La Fine: il Capitolo 3 si prepara al lancio, ecco le prime pubblicità

Siamo ormai alla vigilia dell'avvio di una nuova fase per il noto battle royale, che vedrà i giocatori partecipare all'evento 'La Fine' in Fortnite: Capitolo 2.

L'appuntamento con l'evento digitale è infatti fissato per la serata di sabato 4 dicembre. In seguito allo svolgimento di "La Fine", sarà infatti tempo di veder sorgere Fortnite: Capitolo 3, ulteriore evoluzione del free to play di Epic Games. Sino a questo momento, la software house non si è ancora sbilanciata su quelle che saranno le novità in programma per il successore di Fortnite: Capitolo 2, ma alcuni indizi hanno iniziato a farsi strada in rete.

In particolare, diversi utenti attivi su TikTok riportano di essersi imbattuti in un primo spot pubblicitario dedicato a Fortnite: Capitolo 3. Disponibile direttamente in calce a questa news, il breve filmato pubblicitario offre un piccolo assaggio della devastazione che potrebbe colpire l'isola di gioco in occasione dell'evento "La Fine". Per avere tutti i dettagli in merito, i giocatori del battle royale dovranno attendere l'inizio di Fornite: Capitolo 3, presumibilmente in programma per la mattinata di lunedì 6 dicembre.



Dopo l'epopea del "Buco Nero" che ha accompagnato il passaggio da Fornite: Capitolo 1 a Fortnite: Capitolo 2, le aspettative per l'evento La Fine sono sicuramente molto alte all'interno della community di appassionati.