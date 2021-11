Fortnite FNCS: come sbloccare gratis l'esclusiva skin Vincitore élite

Epic Games ha appena annunciato un nuovo evento competitivo grazie al quale tutti i giocatori di Fortnite Capitolo 2 Stagione 8 potranno tentare di vincere un'esclusiva skin gratis.

Per ottenere la skin Vincitore élite, legata alla Coppa Campioni di Fortnite, occorrerà prendere parte all'evento intitolato Coppa community Gran Reale. Il torneo si terrà il prossimo 17 novembre 2021 e sarà basato sulla modalità Terzetti. Le squadre avranno tre ore di tempo per giocare un massimo di dieci partite durante le quali potranno accumulare punti e tentare di scalare le classifiche del proprio paese. Come al solito, il matchmaking per l'evento sarà disabilitato e potranno giocare solo le squadre che sono già state formate prima di avviare la ricerca della partita. Sarà inoltre necessario avere impostato l'autenticazione a due fattori (2FA) ed essere di livello 30 sul proprio account Epic Games Store.

Ecco di seguito le modalità attraverso le quali i giocatori riceveranno punti nella Coppa community Gran Reale :

1° posto (Vittoria reale): 25 punti

2° posto: 20 punti

3° posto: 16 punti

4° posto: 14 punti

5° posto: 13 punti

6° posto: 12 punti

7° posto: 11 punti

8° posto: 10 punti

9° posto: 9 punti

10° posto: 8 punti

11° posto: 7 punti

12° posto: 6 punti

13° posto: 5 punti

14° posto: 4 punti

15° posto: 3 punti

16° posto: 2 punti

17° posto: 1 punto

Eliminazioni: 1 punto

Questi sono invece i dettagli sulle posizioni in classifica da raggiungere in ogni paese per aggiudicarsi costume e dorso decorativo "Juggernaut CCFN viola":

Europa: Migliori 900

NA-Est: Migliori 420

NA-Ovest: Migliori 160

Brasile (America Latina): Migliori 280

Asia: Migliori 100

Medio Oriente: Migliori 80

Oceania: Migliori 60

Al momento non è chiaro se la skin e il dorso decorativo verranno proposti anche nel negozio oggetti con uno dei prossimi aggiornamenti ma è probabile che i vincitori del torneo possano sfruttare la competizione esclusivamente per ottenere il costume in anticipo e senza pagare un solo V-Buck.

Avete già letto la nostra guida con i consigli su come sbloccare la skin della Regina dei Cubi in Fortnite Capitolo 2 Stagione 8? Vi ricordiamo inoltre che, secondo alcuni rumor, Fortnite Capitolo 3 potrebbe arrivare il prossimo dicembre.