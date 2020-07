Fortnite FNCS: contenuti gratis per tutti tramite i Twitch Drops

A pochi giorni dalla Fortnite Championship Series (in italiano Coppa Campioni di Fortnite o CCFN), Epic Games ha svelato che tutti i giocatori del battle royale potranno ricevere delle ricompense gratuite su Twitch.

Per ottenere queste ricompense non dovrete far altro che assicurarvi di aver collegato correttamente il vostro profilo Twitch all'account Epic Games e guardare una qualsiasi diretta con i Twitch Drops abilitati a partire dal prossimo 1 agosto 2020 alle ore 19:00 italiane. In palio per tutti gli utenti ci sono i seguenti oggetti per la personalizzazione: uno spray, emoji e dorso decorativo. Tramite un lungo post sul sito ufficiale del gioco, il team di sviluppo ha reso noto che chiunque voglia trasmettere in diretta l'evento sulla piattaforma di streaming potrà farlo con i drop abilitati. Per aderire a questa iniziativa, l'importante è che si invii entro i tempi stabiliti da Epic Games un'email all'indirizzo che trovate nel regolamento ufficiale.

A proposito del battle royale, vi ricordiamo che nelle ultime ore sono stati diversi gli utenti che hanno manifestato il proprio disappunto nei confronti dei Predoni di Fortnite Capitolo 2, ovvero i mob che si aggirano per la mappa e permettono di ottenere del prezioso loot alla morte.