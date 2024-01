Fortnite FNCS: è ufficiale, nel 2024 torneranno le competizioni dal vivo

È ormai da un po' di tempo che, complice anche la pandemia, non ci sono più state competizioni dal vivo di Fortnite Battaglia Reale. Sembrerebbe però che le cose stiano per cambiare, dal momento che un accordo tra Epic Games e Blast permetterà il ritorno degli eventi in LAN per il celebre battle royale.

L'azienda in questione, con cui lo studio di sviluppo ha stretto un accordo della durata di qualche anno, si occuperà dell'organizzazione e del marketing non solo delle prossime Fortnite Championship Series (FNCS), ma anche delle Rocket League Championship Series (RLCS). In sostanza, i prossimi campionati mondiali di Fortnite e Rocket League saranno opera di Blast.

Ecco di seguito il commento di Leo Matlock, Chief Business Officer di BLAST:

"Siamo immensamente fieri di annunciare un accordo pluriennale con Epic Games. Riteniamo che questa partnership rappresenti il futuro del gaming competitivo, dove organizzazione come Blast sono in grado di lavorare al fianco di publisher di fama mondiale per dare vita ad esperienze incredibili per i giocatori e per le squadre che vogliono competere di fronte ai fan di tutto il mondo."

Ovviamente è ancora troppo presto per saperne di più sulle FNCS del 2024, ma è probabile che già tra qualche settimana se ne inizierà a parlare.

