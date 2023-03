Fortnite Follie di Primavera 2023: petali di ciliegio e polli con l'update 24.10

Come promesso, Epic Games ha provveduto a pubblicare il tanto atteso aggiornamento 24.10 di Fortnite: Battaglia Reale, che porta con sé l'inizio dell'evento a tema Pasqua.

Con la patch, i frequentatori del battle royale possono cimentarsi con le attività proposte da Follie di Primavera 2023. A partire dalle ore 15:00 di mercoledì 29 marzo, i giocatori possono mettersi alla prova con gli incarichi speciali dedicati, che resteranno accessibili sino al prossimo 11 aprile 2023. Oltre a una sempre utile scorta di PE, le missioni offriranno ricompense ancora più interessanti:

Ricompensa incarico giorno 1: dorso decorativo Zaino fiorito ;

; Ricompensa incarico giorno 7: spray Apriuova ;

; Ricompensa incarico giorno 9: schermata di caricamento Brat World ;

; Ricompensa incarico giorno 12: icona stendardo Follie di primavera;

Completando un totale di 12 o 22 incarichi, inoltre, ci si aggiudicherà rispettivamente il piccone Mazza fiorita e il deltaplano Nuove ali di primavera. Per quest'anno, niente conigli, ma l'evento pasquale di Fortnite si popola di tre nuove varietà di polli colorati. Gli animali deporranno uova molto particolari sull'isola, con le seguenti caratteristiche:

Uova curative : le uova verdi ripristinano lentamente salute e scudi;

: le uova verdi ripristinano lentamente salute e scudi; Uova salterine : le uova blu donano salute e un temporaneo effetto di gravità ridotta;

: le uova blu donano salute e un temporaneo effetto di gravità ridotta; Uova d'oro: consentono di ottenere lingotti;

A completare il quadro, ci pensa il ritorno in scena del, che i contendenti del battle royale potranno imbracciare per cercare di avere la meglio sugli avversari. Spazio infine allo sbocciare della primavera nel free to play, con l'isola dipronta a ricoprirsi di