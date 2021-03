Fortnite, Follie di primavera: come sbloccare gratis la skin Webster

Epic Games ha appena annunciato una nuova competizione di Fortnite Capitolo 2 Stagione 6 che, giusto in tempo per le festività pasquali, permetterà ai giocatori più abili di accaparrarsi gratuitamente una delle nuove skin in arrivo nel negozio oggetti: Webster.

La Coppa Follie di primavera si terrà il prossimo venerdì 2 aprile 2021 e, al momento, Epic Games non ha ancora confermato quale sarà l'ora d'inizio della competizione (presto appariranno tutte le informazioni nella sezione eventi del battle royale). Come al solito, i giocatori potranno effettuare nell'arco di qualche ora un massimo di 12 partite e coloro i quali accumuleranno più punti potranno aggiudicarsi la ricompensa.

Ecco di seguito la tabella dei Punteggi:

Vittoria reale: 42 punti

2º: 36 punti

3°: 32 punti

4°: 30 punti

5°: 29 punti

6°: 28 punti

7°: 27 punti

8°: 26 punti

9°: 25 punti

10°: 24 punti

11°: 23 punti

12°: 22 punti

13°: 21 punti

14°: 20 punti

15°: 19 punti

16°: 18 punti

17°: 17 punti

18°: 16 punti

19°: 15 punti

20°: 14 punti

21°: 13 punti

22°: 12 punti

23°: 11 punti

24°: 10 punti

25°-29°: 9 punti

30°-34°: 6 punti

35°-39°: 3 punti

40°-44°: 2 punti

45°-50°: 1 punto

Eliminazioni: 1 punto

Queste sono invece le posizioni della classifica che otterranno il dorso decorativo e il costume estetico di gioco "Webster" in ogni regione:

Europa: dal 1° al 1125°

dal 1° al 1125° NA Est: dal 1° al 575°

dal 1° al 575° NA Ovest: dal 1° al 250°

dal 1° al 250° Brasile: dal 1° al 250°

dal 1° al 250° Asia: dal 1° al 125°

dal 1° al 125° Oceania: dal 1° al 75°

dal 1° al 75° Medio Oriente: dal 1° al 100°

Va precisato che la competizione è a coppie e non vi sarà la possibilità di trovare un compagno tramite matchmaking. Potranno inoltre partecipare esclusivamente i giocatori che dispongono di un account con livello pari o superiore a 30 e avere l'autenticazione a due fattori (2FA) attivata. Chiunque non riesca ad aggiudicarsi il premio, che verrà assegnato nelle ore successive al completamento della Coppa Follie di primavera, potrà acquistarlo con i propri V-Buck nel negozio oggetti prossimamente.

