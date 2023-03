Fortnite Follie di Primavera: come sbloccare piccone e deltaplano gratis dell'evento

Nel corso delle ultime ore è stato pubblicato un corposo aggiornamento di Fortnite Capitolo 4 Stagione 2 che introduce le Follie di Primavera, il quale non è altro che l'evento di Pasqua. A tal proposito, vi proponiamo alcuni consigli per sbloccare tutte le ricompense gratis tramite il completamento delle missioni giornaliere dell'evento a tempo.

Visita esposizioni di ciliegi in fiore (0/3) - Ricompensa: dorso decorativo 'Zaino fiorito'

La prima sfida richiede di visitare tre dei cinque ciliegi in fiore che sono sparsi in giro per la mappa di Fortnite Stagione 2. Potete trovare questi speciali alberi a Lastre lucide, Piazza Incudine, La Cittadella, Bastione Brutale e Sponde Schiaffose. Non dovete necessariamente visitare tutti e tre i ciliegi in fiore nella stessa partita, quindi procedete con tutta calma.

Raccogli un uovo d'oro (0/1) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Una delle novità dell'ultima patch di Fortnite consiste nel ritorno dei polli, i quali possono deporre uova di tre tipi diversi. Il vostro obiettivo è cercare almeno un raro uovo d'oro - al cui interno si nascondono parecchi lingotti - e raccoglierlo.

Assolda un personaggio specialista (0/1) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Altra novità dell'aggiornamento appena pubblicato riguarda gli specialisti, ovvero personaggi controllati dall'intelligenza artificiale che il giocatore può pagare in lingotti d'oro per farsi proteggere. Dovete quindi avvicinarvi ad uno di questi NPC e donargli la cifra richiesta per assoldarlo. Il costo è di 200 lingotti e, se non li avete, potete conquistare un territorio o trovare un uovo d'oro.

Raccogli un uovo appena deposto entro 5 secondi (0/1) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Questa sfida è molto semplice, poiché per completarla è sufficiente trovare qualche pollo e attendere che deponga un uovo, così da raccoglierlo immediatamente.

Infliggi danni ai giocatori con un personaggio specialista assoldato (0/50) - Ricompensa:

Seguendo il consiglio dell'altra sfida, dovete assoldare un personaggio specialista e avvicinarvi abbastanza ad un nemico affinché il vostro aiutante gli infligga almeno 50 punti danno, che corrispondono ad uno o due colpi andati a segno.

Nuota nelle acque termali di Fonti Fatue (0/1) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Si tratta di un'altra sfida davvero semplice, poiché non occorre fare altro che atterrare a Fonti Fatue, il punto d'interesse a sud-ovest di Mega City, e iniziare a nuotare all'interno delle acque termali.

Infliggi danni ai giocatori sotto l'effetto di un Uovo salterino (0/100) - Ricompensa: spray 'Apriuova'

L'Uovo salterino è uno dei consumabili che possono essere deposti dai polli e permette di potenziare temporaneamente i salti dei giocatori. Per il completamento della sfida dovete colpire gli avversari poco dopo l'utilizzo di questo oggetto. Potreste rendere la sfida più semplice utilizzando l'uovo durante una partita della modalità Rissa a Squadre, così da sfruttare il maggior numero di nemici.

Dai un ordine a un personaggio specialista assoldato (0/1) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Per dare ordini ai personaggi che avete assoldato, dovete semplicemente tenere premuta la freccia sinistra della croce direzionale e poi muovere lo stick analogico destro per impartire un ordine. Fatelo una volta e completerete la sfida.

Posiziona cartelli di attraversamento polli a Distese Deliranti o Crocevia Kenjutsu (0/4) - Ricompensa: schermata di caricamento 'Brat World'

Si tratta di una sfida particolarmente semplice, poiché dovrete visitare i due luoghi indicati e cercare le classiche sagome semi-trasparenti con cui interagire per posizionare gli oggetti.

Parla con Coccodè (0/1) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Coccodè è l'enorme pulcino giallo che si trova in prossimità del lago a nord di Lastre Lucide: una volta in zona, noterete l'icona del personaggio sulla mappa e potrete avvicinarvi a lui per parlargli e completare la missione.

Infliggi danni alle strutture con il Lancia-Uova (0/1.000) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Anche il Lancia-Uova è tornato giusto in tempo per l'evento di Pasqua e può essere acquistato presso alcuni Personaggi oppure trovato come qualsiasi altra arma sia in giro per la mappa che nei forzieri. Una volta trovata l'arma, iniziate a sparare contro gli edifici o le strutture create dai giocatori per accumulare i danni e completare la sfida. Se volete semplificare questo processo, potreste avviare una partita in Rissa a Squadre, così da tornare all'attacco anche in caso di morte.

Consuma due uova curative e un pezzo di carne in una partita singola (0/2) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Non c'è molto da dire su questa sfida, la cui descrizione è abbastanza chiara. Avviate una partita e trovare un gruppo di galline. Dopo aver raccolto ed utilizzato due uova curative, eliminate l'animale selvatico e consumate la sua carne per completare la missione.

Salta più volte in una partita singola (0/50) - Ricompensa: icona stendardo di Pasqua

L'ultima sfida è probabilmente la più semplice, visto che non occorre fare altro che saltare per ben cinquanta volte in una sola partita. Il modo più rapido per completarla è atterrare in un luogo isolato e continuare ad eseguire l'azione fino a quando non apparirà a schermo il banner che segnala l'avvenuto completamento dell'incarico.

Vi ricordiamo inoltre che completando 12 incarichi qualsiasi di quelli proposti sopra, potrete sbloccare in maniera gratuita il piccone Mazza fiorita. Invece il completamento di 22 incarichi garantisce l'accesso al deltaplano Nuove ali di primavera.

Sapevate che i giocatori di Fortnite stanno ricreando la mappa originale con la Modalità Creativa 2.0?