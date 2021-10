Fortnite Fondazione: nel fumetto un codice per scaricare gratis la skin Il Batman che Ride

Il sito ufficiale di Fortnite Capitolo 2 si è appena aggiornato con tutti i dettagli sul nuovo fumetto crossover tra il battle royale di Epic Games e il Cavaliere Oscuro, nel quale sarà incluso ancora una volta un codice utile a sbloccare un'esclusiva skin gratis.

La storia in questione verrà raccontata in un solo numero che prende il nome di Batman/Fortnite: Fondazione e avrà tra i protagonisti non solo l'Uomo Pipistrello ma anche The Foundation e Il Batman che Ride. Sarà proprio l'inquietante personaggio ad essere distribuito tramite i codici all'interno del fumetto, il cui riscatto permetterà ai giocatori di entrare in possesso dei seguenti oggetti senza alcun costo aggiuntivo:

Costume "Il Batman che Ride"

Dorso decorativo "Trespolo di Robin"

Schermata di caricamento "Giorni oscuri"

L'intero set arriverà anche nel negozio oggetti e includerà gli elementi già citati oltre ad un deltaplano e ad un piccone. Il solo costume, che include il dorso decorativo, avrà un prezzo di 1.500 V-Buck nel negozio. Coloro i quali riscatteranno il codice potranno acquistare i restanti prodotti ad un prezzo ulteriormente scontati grazie al bundle. In ogni caso l'unico modo per entrare in possesso della schermata di caricamento sarà il codice incluso nel fumetto, il cui prezzo consigliato è di 5,00 euro e la sua uscita è fissata al prossimo 26 ottobre 2021.

