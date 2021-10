Fortnite Fondazione: al via i preorder del fumetto con la skin gratis Il Batman che Ride

A pochi giorni dall'annuncio di Batman/Fortnite Fondazione, è già possibile accaparrarsi una copia dell'esclusivo fumetto che permetterà a tutti i suoi possessori di sbloccare gratuitamente l'inquietante skin Il Batman che Ride.

Per chi non lo sapesse, si tratta di una storia ambientata a Gotham City (e non sull'isola del battle royale, la quale ha fatto da sfondo agli eventi di Batman/Fortnite Punto Zero) e che vede l'arrivo di The Foundation nella città del Cavaliere Oscuro. A differenza del precedente crossover con i supereroi DC Comics, in questo caso verrà distribuito nei negozi un unico fumetto autoconclusivo e nel quale faranno la propria comparsa numerosi personaggi del roster DC, tra i quali troviamo ovviamente Il Batman che Ride, già conosciuto in Punto Zero.

Ecco di seguito il link per poter effettuare la prenotazione:

Dal momento che si tratta di un cosiddetto one shot, il prezzo è leggermente superiore a quello dei singoli numeri di Batman/Fortnite Punto Zero. Il costo consigliato di Fondazione è infatti di 5,00 euro e al suo interno è presente un codice che, una volta riscattato, consente di ottenere gratuitamente nel gioco Epic Games i seguenti oggetti:

Costume "Il Batman che Ride"

Dorso decorativo "Trespolo di Robin"

Schermata di caricamento "Giorni oscuri"

Coloro i quali riscatteranno il codice, inoltre, potranno acquistare con un forte sconto i restanti oggetti che fanno parte dello stesso set, ovvero il deltaplano e il piccone.