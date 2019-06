Fortnite Fortbyte 100: si trova al piano più alto dell'edificio più alto di Neopinnacoli

Da oggi pomeriggio è disponibile un nuovo Fortbyte da scovare nell'isola di Fortnite Battaglia Reale (Stagione 9). Stiamo parlando del Fortbyte #100 posizionato al piano più alto dell'edificio più alto di Neopinnacoli: vediamo come ottenerlo.

Dopo avervi spiegato come ottenere il Fortbyte #60 accessibile con l'emote Ruota Cartello davanti al ristorante Gongolo Grufolo, di seguito vi mostriamo la posizione del Fortbyte #100 che si trova al piano più alto dell'edificio più alto di Neopinnacoli.

Come ottenere il Fortbyte #100 che si trova al piano più alto dell'edificio più alto di Neopinnacoli

Il Fortbyte #100 si trova al piano più alto dell'edificio di Neopinnacoli, vale a dire la torre con l'insegna luminosa di Peely, location che abbiamo segnato con un cerchio rosso sulla mappa riportata a fondo pagina.

Tutto quello che dovete fare per ottenere il Fortbyte #100, dunque, è atterrare sulla torre più alta di Neopinnacoli e raccogliere il relativo chip. Se avete bisogno di un riferimento visivo per individuarlo più facilmente, potete dare un'occhiata al video riportato in cima.

Come prosegue la vostra caccia ai Fortbyte disseminati nell'isola di Battaglia Reale? Sulle nostre pagine trovate la guida costantemente aggiornata che vi spiega dove trovare tutti i Fortbyte attualmente noti della Stagione 9 di Fortnite. Ricordiamo che nel frattempo sono disponibili anche le nuove Sfide della Settimana 8: vi abbiamo già spiegato come completare la sfida Visita diversi orologi.