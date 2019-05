Fortnite Fortbyte 17: all'interno di una costruzione pesce di legno

Continua la caccia a tutti i Fortbyte disseminati nell'isola di Fortnite Battaglia Reale. In questa mini-guida vi mostreremo la posizione esatta in cui raccogliere il Fortbyte #17 all'interno di una costruzione pesce di legno.

Di seguito elenchiamo le sfide da completare per ottenere i Fortbyte attualmente noti:

Dove trovare il Fortbyte #17 all'interno di una costruzione pesce di legno

Per raccogliere il Fortbyte #17 dovrete raggiungere la costruzione pesce di legno che si trova a nord-est di Laguna Languida, nella pozza d'acqua calda in basso a sinistra. Una volta raggiunta la struttura, tutto quello che dovete fare è farvi strada all'interno della coda del pesce di legno. Al suo interno troverete il chip del Fortbyte #17: non vi resta che raccoglierlo.



Ricordiamo che nel frattempo sono disponibili le Taglie di Wick con ricompense a tema per l'evento dedicato a John Wick.